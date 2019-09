François Ozons großes Missbrauchs-Drama: "Gelobt sei Gott"

Gegen Widerstände: Aus "Gott sei Dank" wurde "Gelobt sei Gott" Die Äußerung des Erzbischofs von Lyon, dass die Verbrechen seines Priesters Bernard Preynat "Gott sei Dank" ja verjährt seien, entwickelte sich 2016 in Frankreich zum geflügelten Wort: So geht die katholische Kirche also mit sexuellem Missbrauch um. Preynat allein wurden 70 Fälle zur Last gelegt.



Aus "Gott sei Dank" wurde der Arbeitstitel "Gelobt sei Gott", um Einflussnahme oder Behinderungen bei den Arbeiten am Film zu vermeiden. Der Filmstart sollte in Frankreich juristisch unterbunden werden, obwohl "Gelobt sei Gott" kurz zuvor auf der Berlinale 2019 Premiere gefeiert worden war.



"Gelobt sei Gott" zeichnet, dramaturgisch zugespitzt, die Ereignisse nach, die zur Gründung des Vereins "La parole liberee" (Das befreite Wort) führten, der erstmals eine Anlaufstelle für Betroffene in Frankreich schuf.