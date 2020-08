Eine Giraffe sieht uns zu Beginn dieses überaus sehenswerten Films an. Sie lebt im Safari-Park auf der dänische Insel Lolland, ein verpflanztes, fremdes Wesen, das seine wahre Heimat verloren hat – und genau darum geht es auch in dieser Geschichte. Die Ethnologin Dara (gespielt von Lisa Loven Kongsli) kommt auf die Insel, wo ein gigantisches Tunnelprojekt viele Menschen von ihrem angestammten Grund und Boden vertreiben wird. Sie führt berührende Gespräche mit den Betroffenen, spürt einer schon lange verschwundenen Bibliothekarin nach und verliebt sich in einen sehr viel jüngeren, polnischen Gastarbeiter (Jakub Gierszał), der wie seine Kollegen auf ein neues Leben hofft.