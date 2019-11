Kinostart Jennifer Lopez als abzockende Stripperin im Film "Hustlers"

"Hustler", das bedeutet im Englischen so viel wie Abzocker. Genau das tun die Stripperinnen im Film "Hustlers". Bereits im September hatte er in den USA Premiere und wurde dort gefeiert. Jetzt kommt der Film auch in Deutschland in die Kinos. Mit Jennifer Lopez ist die Hauptrolle prominent besetzt. Doch leider fehlt es ihr am nötigen Ausdruck, urteilt unser Filmkritiker.