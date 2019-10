Heike Makatsch spielt die Tochter von Katharina Thalbach Bildrechte: Wolfgang Ennenbach

Die bestens aufgelegten Katharina Thalbach und Heike Makatsch, die als Mutter und Tochter gemeinsam an Bord eines Luxusliners nach New York reisen, dazu eben so gut gelaunte Schauspieler wie Moritz Bleibtreu und der großartig singende Uwe Ochsenknecht in Nebenrollen. Sie alle schwelgen in der Musik, der großartigen Ausstattung, in den aufwendigen Choreografien, wobei es in den einzelnen Geschichten durchaus ernste Zwischentöne gibt.