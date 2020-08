Endlich kommt Menschlichkeit in das amerikanische Politikgeschäft, denn Gary Zimmer (Steve Carell), ein Stratege der Demokraten, hat den Schlüssel zu mehr Glaubwürdigkeit gefunden. Es ist der verwitwete Farmer Jack (Chris Cooper) aus Wisconsin, der in einem im Netz gefeierten Video anrührend Rechte für die Schwächsten einfordert. Diesen einfachen, geraden Mann will Gary zum neuen Helden des wahren Amerika aufbauen. Und so drängt er ihn zur medial ausgeschlachteten Bürgermeister-Kandidatur in dem kleinen Kaff, in das dann auch die republikanischen Konkurrenz drängt.