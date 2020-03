Das Leipziger Museum der bildenden Künste feiert Max Klinger in seinem 100. Todesjahr groß: mit einer bombastischen Schau, die mit vielen Leihgaben den Künstler in den Kontext großer zeitgenössischer Künstler wie Rodin, Klimt oder Kollwitz stellt. Alfred Weidinger, Direktor des Museums der bildenden Künste erklärt: Weil er ein Verfechter des Gesamtkunstwerkes war, die Idee von Wagner aufgenommen und auch versucht hat, dies in die bildende Kunst zu übertragen. Das zweite Element ist, das Klinger den nackten Körper so dargestellt hat, wie er tatsächlich ist."

Klinger in Bombast und Herrlichkeit zeigt das Leipziger Kunstmuseum den Besuchern in seiner neuen Schau "Klinger 2020". Sie besteht aus fünf Einzelausstellungen in verschiedenen Stockwerken des Hauses. Da können die Verehrer Klingers nur demütig das Haupt neigen und still in den Sälen wandeln.