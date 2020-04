Sei aber nicht gar zu sehr ein Sklave der Meinungen andrer von Dir! Sei selbsständig. Was kümmert Dich am Ende das Urteil der ganzen Welt, wenn du tust, was du sollst? Und was ist deine ganze Garderobe von äußeren Tugenden wert, wenn du diesen Flitterputz nur über ein schwaches, niedriges Herz hängst, um in Gesellschaft Staat damit zu machen? Auszug aus dem ersten Kapitel: "Allgemeine Bemerkungen und Vorschriften über den Umgang mit Menschen."