Auftaktveranstaltung: Reichstags-Reenactment

Historische Aufnahme der Nationalversammlung von 1919. Bildrechte: Kunstfest Das diesjährige Kunstfest startet mit einem Mammutprojekt: Anlässlich von hundert Jahren Nationalversammlung wird unter Regie von Nurkan Erpulat der Reichstag von damals am historischen Ort wiederbelebt: Bürger, Schauspieler und Politiker (u.a. Bodo Ramelow und Mike Mohring) werden im Deutschen Nationaltheater Reden aus der Zeit der Weimarer Republik wiedergeben, Applaus und Zwischenrufe sind erwünscht! Zu Beginn des Reenactments wird ein historisches Foto von 1919 nachgestellt - wer mag, kann hier mitmachen. Das Reenactment geht über zwei Tage, am Ende des ersten Tages (21.8., 21:30 Uhr) lädt ein Freiluftball auf dem Theaterplatz zum Tanz ein.

Zeit und Ort 21.8., 17 Uhr & 22.8., 15 Uhr

Theaterplatz & Deutsches Nationaltheater

Musiktheater: Katie Mitchell - "Zauberland"

Szene aus "Zauberland". Bildrechte: Patrick Berger Die Britin Katie Mitchell gilt als eine der gefragtesten Regisseurinnen unserer Zeit. In Deutschland wurde sie durch ihre Arbeiten an der Berliner Schaubühne und dem Deutschen Schauspielhaus in Hamburg bekannt. Nun inszeniert sie in Weimar das Stück "Zauberland". Es ist eine Auseinandersetzung mit Robert Schumanns "Dichterliebe", den 16 vertonten Gedichten von Heinrich Heine, die heute als eines der Schlüsselwerke der Romantik gelten. Eine junge Frau steht in Mitchells Stück im Fokus: Sie steht vor dem Hintergrund eines Krieges in Nah-Ost an der südlichen Grenze von Europa und hofft, in dieses sagenumwobene "Zauberland" eingelassen zu werden. Der belgische Komponist Bernard Foccroulle und der britische Dramatiker Martin Crimp stellen dem originalen Schumann Zyklus in dieser Inszenierung 16 neu geschaffene, eigene Lieder gegenüber.

Zeit und Ort 24.8., 19.30 Uhr + 25.8., 16.00 Uhr

Deutsches Nationaltheater

Experimentelles Musiktheater: Novoflot - "Die Oper #1 - Am Kreis (Für den Anfang)"

Novoflot ist eine freie Theatergruppe aus Berlin. Bildrechte: Falko Sievert Die Berliner Opernkompanie Novoflot wirft in ihrer auf drei Jahre angelegten Trilogie "Die Oper #1 - #3" den Blick zurück auf die über 400 Jahre zurückliegende Geburtsstunde der Oper und auf ihren Gründungsvater, Claudio Monteverdi. Als man Monteverdi im 20. Jahrhundert wiederentdeckte, wurde festgestellt, dass 15 Opern fehlen. Mit "Die Oper #1 - #3" wird nun die imaginäre Wiederentdeckung dieser verschollenen Bühnenwerke gefeiert und unter kreativer Neubewertung der Faktenlage der Beginn der Operngeschichte neugeschrieben. Die Aufführung wird aus zwei Teilen bestehen, die unabhängig voneinander besucht werden: Der erste Teil ist eine chorische Intervention, die auf verschiedenen öffentlichen Plätzen Weimars stattfindet. Der zweite Teil ist eine Aufführung im E-Werk.

Zeit und Ort 23.8., 15 Uhr; 24.8., 15 Uhr; 25.8., 14 Uhr

Deutsches Nationaltheater, E-Werk

Konzert: "Uraufführung eines Bildes"

Matthias Goerne Bildrechte: Caroline de Bon Opernsänger und Kunstfest-Botschafter Matthias Goerne tritt in den Dialog mit einem ganz besonderen Bild: Im Rahmen eines Liederabends präsentiert er erstmals ein Werk von Georg Baselitz der Öffentlichkeit. "Immer noch unterwegs, 2014" wurde von dem weltberühmten Maler selbst als "eines seiner Hauptwerke der jüngeren Vergangenheit" beschrieben. Matthias Goerne setzt das großformatige Werk nun mit Liedern von Alban Berg, Karl-Amadeus Hartmann, Dmitri Schostakowitsch und Hanns Eisler in Szene. Er wird begleitet vom Leipziger Pianisten Alexander Schmalcz.

Zeit und Ort 7.9., 18 Uhr

Musikgymnasium Belvedere

Tanz: CocoonDance - "Signifying Ghosts"

Cocoon Dance - das ist eine Kooperation von vier Choreografinnen. Bildrechte: _photo by Klaus Fröhlich Vier Choreografinnen, vier Länder, eine Uraufführung und die Erstaufführung des kompletten Zyklus einer Tanz-Tetralogie: Mit der aus Haiti stammenden Wahl-Malierin Kettly Noël, der Südafrikanerin Nelisiwe Xaba, der Kölnerin Vera Sander und der in Bonn ansässigen Schweizerin Rafaële Giovanola kooperieren vier außerordentliche Choreografinnen miteinander. Jede von ihnen setzt sich jeweils mit dem Werk einer ihrer Kolleginnen auseinander, um bestimmte Stilelemente in die eigene, neu entstandene Arbeit zu überführen und weiterzuentwickeln. Nachdem drei Teilprojekte bereits in der Saison 2018/19 zur Premiere kamen, findet der Zyklus mit der Uraufführung von Kettly Noël in Weimar nun seinen Abschluss.

Zeit und Ort 31.8., 19.30 Uhr

1.9., 16 Uhr

Deutsches Nationaltheater, Großes Haus

Theater: Falk Richter - "I am Europe"

Szene aus "I am Europe". Bildrechte: Jean-Louis Fernandez "Wie hat sich Europa in die Biografien von jungen Performancekünstlern eingeschrieben? Wie leben sie die Konzepte von Heimat, Familie, Religion und Gemeinschaft? Und: Wie wollen sie in Zukunft zusammen leben?" - Diesen Fragen geht Regisseur Falk Richter in seinem Bühnenessay "I am Europe" gemeinsam mit einem paneuropäischen Performance- Ensemble nach. Da seine Arbeiten immer interdisziplinär gedacht sind, spielt die Choreografie des in Berlin lebenden, israelischen Choreografen Nir de Volff ebenfalls eine große Rolle. Falk Richter wurde 2018 in einer Umfrage der Zeitschrift "Theater heute" als Regisseur des Jahres ausgezeichnet.