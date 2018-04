Christine ist Schülerin an einer katholischen Highschool im kalifornischen Sacramento, träumt aber, während sie sich sehr erbitterte und sehr komische Schlachten mit ihrer Mutter (Laurie Metcalf) liefert, vom intellektuellen Leben an der Ostküste. Weil sie ihren stinknormalen Namen hasst, verlangt sie vergeblich "Lady Bird" genannt zu werden.



"Lady Bird" wurde in den USA schon so sehr gepriesen und mit Oscar-Nominierungen bedacht, dass man den kleinen, rundum sympathischen Film fast vor übertriebenen Erwartungen schützen will. Es ist einfach eine schöne Coming-of-Age-Geschichte und keine filmische Revolution, das gelungene Regiedebüt der Schauspielerin und Autorin Greta Gerwig ("Frances Ha") mit einer wunderbaren Hauptdarstellerin, Saoirse Ronan, die das Leiden und die unfreiwillige Komik des Erwachsenwerdens zum energiegeladenen Ereignis macht.