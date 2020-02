Filmstart "Limbo" – gedreht in nur einem Take

Eine Entdeckung in den Firmenakten führt die junge Ana (dargestellt von Elisa Schlott, "Draußen am See") in nur einer Nacht bis an ihre existentiellen Grenzen. Das Regiedebüt von Tim Dünschede wurde in nur einem einzigen Take aufgenommen. Auch Martin Semmelrogge ("Das Boot") ist in diesem Film zu sehen.