Ein offenbar ganz gut gestelltes Mittelstandspaar lebt in Scheidung, gefühllos wird das neue Leben organisiert, die Trennung der Güter. Was aus ihrem Jungen wird, ist beiden gleichgültig, niemand will ihn nehmen - was der Junge mitanhören muss. Nie sah ich ein Kind in einem Film so bitterlich weinen. Nach dieser unvergesslichen Szene verschwindet der Junge spurlos.