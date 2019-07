Glaubt man Elizabeth Anderson, dann ist es kein Spaß, in einer Firma zu arbeiten, zumal in den USA. Die zentrale These ihres Buches lautet, dass Arbeitgeber willkürlich und ohne Rechenschaft abzulegen über ihre Angestellten herrschen können. Bis in deren Privatsphäre reiche diese Macht. Eine "kommunistische Diktatur in unserer Mitte" – so bringt sie dieses Machtgefälle polemisch auf den Punkt. Die Worte sind drastisch, aber Andersons Argumentation ist messerscharf und ergibt durchaus Sinn.

Das große Manko allerdings ist, dass Andersons Thesen nur bedingt für Westeuropa gültig sind und auf Lohnarbeit in den USA gemünzt sind. Zwar gab es auch in Deutschland schon Fälle, in denen Arbeitgeber in unzulässiger Weise in das Leben ihrer Angestellten eingriffen, aber von der Drastik, wie Anderson sie für die USA beschreibt, sind wir hierzulande weit entfernt. Ein Kapitel, das sich damit beschäftigt, wäre sicher spannend gewesen, zumal Anderson für die Lösung des Problems ja ebenfalls nach Deutschland schaut. Sie schlägt innerbetriebliche Mitbestimmung nach hiesigem Modell vor, also zum Beispiel Arbeitnehmervertreter in den Vorständen. Manch einem mag Andersons Lösungsansatz zu zahm erscheinen, vor allem, weil sich der Arbeitsdiskurs auch schon mit wesentlich radikaleren Ideen beschäftigt.