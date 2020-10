Fast verschwinden die zarten Strich-Gebilde-Facetten eines menschlichen Gesichts, die das Leonhardi-Museum gleichsam als Introduktion in Mark Lammerts Werk zeigt. Um den Besucherinnen und Besuchern, die irgendwann den großen Oberlichtsaal des Hauses betreten werden, zu verdeutlichen: Dieser abstrakt agierende Maler kommt von der figürlichen Zeichnung: "Es gibt tatsächlich kein Bild, das nicht im Kern auf Zeichnungen zurückgeht. Am Anfang ist immer die Zeichnung", erklärt er selbst dazu. Was sich durchaus in Lammerts Großformaten ergründen lässt; für den eiligen Besucher im Leonhardi-Museum aber zunächst ganz direkt in seinen ausgestellten Zeichnungen.

Körper als Fragmente

Mark Lammert: Ohne Titel (Torso) Bildrechte: Mark Lammert /Repro: Roman März In den 80er-Jahren, als der 1960 in Ost-Berlin Geborene noch an der Kunsthochschule in Weißensee studierte, sehen sie nach Käthe Kollwitz oder Lea Grundig aus; spätestens mit dem Verschwinden des sozialistischen Menschenbildes in der Kunst befragt Lammert seine Malerei, inwieweit überhaupt noch Menschen darstellbar sind.



Mit dem Ergebnis, dass der Künstler Fragmente malt, für ihn Elementares des menschlichen Körpers: Torsi und Rümpfe oder Teile des Gesichts. Auch die jeweils typischen Bewegungen eines menschlichen Körpers, seine Körpersprache, gar seine Leuchtkraft versucht Lammert mit unendlicher Geduld, in Einzelbildern, seinen mehrschichtigen Ölbildern, einzufangen. Gemälde, die um die 20 Farbebenen umfassen können und die der Maler teils über Jahre hinweg immer wieder übermalt.

Farbe als plastische Masse, Malerei als dynamischer Prozess

Farbe ist für Lammert plastische Masse. Er tupft, quetscht und furcht sie, trägt fast schon trockene Farbebenen mit Spachtel und Messer wieder ab, was Darunterliegendes zum Vorschein bringt. Der Künstler übermalt es neu. Erdkrustenartige Gebilde entstehen, die auch an die vielen Schichten erinnern, die sich im Laufe eines menschlichen Lebens in der Seele ablagern:

Ob abstrakt oder nicht spielt eigentlich gar keine Rolle. Ich will es so dicht haben, dass ich als Maler 'glaube', wie es gemacht ist. Mark Lammert, Maler

Atelier Mark Lammert im Leonhardi-Museum Bildrechte: Mark Lammert /Repro: Roman März Mark Lammert sagt, er male fast ausschließlich Menschen. Mit seiner Frage nach dem Wesentlichen des Körpers, nach typischen Zügen, faszinieren ihn auch die Bewegungsstudien, die der französische Foto-Pionier Etienne-Jules Marey in der "Belle Epoque" anstellte. Gleich den vielen Einzelbildern einer Film-Kamera präsentiert ein Ausstellungsraum eine abstrahierte Körperbewegungs-Bildfolge in Öl, für die Lammert mehrere Jahre brauchte, gefasst in verschiedene Farben, die, im Ganzen wahrgenommen, Bewegung, das Flimmern des Films, der Bilder, herbeizaubern. Zu seinem Versuch, Fotografie in Malerei zurückzuübersetzen, stellt Lammert selbstbewusst fest:

Die Fotografie kann nichts, was die Malerei nicht auch kann. Mark Lammert

Furioses Finale: Seestücke mit Wellen und Menschen

Schriftblatt aus der Serie dt./frz. Bildrechte: Mark Lammert /Repro: Herbert Boswank Im Oberlichtsaal des Leonhardi-Museums hat die Schau ihr furioses Finale. Auf Ölgemälden mit schwarzen, orange-rostrot-braunen oder graublauen Hintergründen finden sich Fragmente nackter menschlicher Körper in Lammerts kunstvoll verwischter Dokumentation: Rücken-Ansichten oder gar wie Monde leuchtende Hinterteile, reduzierte Seestücke mit Wellen und Menschen in silbergraublau: "Das ist ein Graublau, das ich sehr liebe, eine wunderbare Farbe, die von den Durchsichtigkeiten wie von den pastosen Momenten her schwimmend und verdichtend changiert."



Eine Nähe zu berühmten figürlichen Bildern oder gar Fresken berührt die Betrachter sphärisch, die letztlich auf nacktes Fleisch schauen, durch Lammerts Sicht und seine kunstvollen Hintergründe sublimiert. Und wer Seestücke und die Farbe silbergraublau liebt, ist in dieser Ausstellung ohnehin richtig.