Die Hitze hängt im Tal von Heillange, einer Kleinstadt in Lothringen. Früher herrschte hier die Stahlindustrie, jetzt – in den Neunzigern – die Arbeitslosigkeit und mit ihr die Trostlosigkeit. Mittendrin wächst Anthony auf. Zu Beginn des Romans ist er 14, voll in der Pubertät. Die meiste Zeit verbringt er mit seinem Cousin. Als die beiden eines Abends auf eine Party gehen, nimmt er kurzerhand das Motorrad seines Vaters. Eine folgenschwere Aktion. Der Kleindealer Hacine klaut das Gefährt und so setzt sich eine Spirale der Gewalt in Gang, die sich durch fast das ganze Jahrzehnt zieht. Anthonys Mutter steht ratlos daneben:

Sie konnte sich noch daran erinnern, wie sein Kopf gerochen hatte, wenn er auf ihren Knien einschlief, samstagabends, vor dem Fernseher. Wie warmes Brot. Und eines schönen Tages hatte er ihr gesagt, sie solle anklopfen, bevor sie sein Zimmer betrat, alles war so unerwartet schnell gegangen. Jetzt hatte sie diesen halben Schlägertyp vor sich, der ein Tattoo wollte, nach Schweißfüßen stank und schlurfte wie ein Assi. Ihr kleiner Junge. Sie wurde wütend. Aus: Wie später ihre Kinder Nicolas Mathieu

Die feinen Unterschiede

Bildrechte: Hanser Literaturverlage Das Milieu, in dem Nicolas Mathieus "Wie später ihre Kinder" spielt ist eines, an dem sich die französischen Intellektuellen gerne abarbeiten. Mathieu setzt die Szenarien solcher Autoren wie Didier Eribon in ein Epos um, das fast ein ganzes Jahrzehnt umfasst. Wo bei Eribon – und auch bei dessen Kollegen Edouard Louis – immer die linke politische Agenda durchscheint, hält sich Mathieu zurück. Seine Figuren sind komplex, haben Hoffnungen und Träume, die manchmal schmerzhaft unterschiedlich sein können. Für Anthonys große Liebe Steph steht fest, dass sie nach dem Abi nach Paris abhauen will. Für ihn ist die Stadt "eine Art Vergnügungspark, nur schicker." Er versteht nicht, was Steph da will. Für sie ist die Stadt schwarz-weiß wie die Fotografien von Robert Doisneau. "Sie fuhr an Weihnachten mit ihren Eltern hin. Sie erinnerte sich an die Schaufenster und das Opernhaus. Sie würde eines Tages eine Pariserin sein."

Sie würde eines Tages eine Pariserin sein. Aus: Wie später ihre Kinder Nicolas Mathieu

Was Steph von Anthony trennt, ist ein unüberbrückbarer Graben der Klassenunterschiede. Mathieu beschreibt sie präzise und das trotz der ruppigen Sprache seines Erzählers. Bordieu trifft Büchsenbier sozusagen. Am Ende mischt aber eine ganz andere Autorin mit: Annie Ernaux. Wie in Ernauxs "Die Jahre" rauschen auch in "Wie später ihre Kinder" die Ereignisse der Weltgeschichte durch und vorbei, bilden die Kulisse und die Bühne für die kleinen Dramen von Anthony, Steph und Hacine. Nur, dass es hier eben nicht der Tod von de Gaulle ist, sondern die Fußball-WM 1998:

Beim Essen herrschte ein unglaublicher Lärm. Es wurde gelacht, geredet, wild gestikuliert. Sonntag würde ein großer Tag werden. Alle überboten sich mit Voraussagen. Niemand zog eine Niederlage in Betracht. Das war unvorstellbar. Die Zeit der Wunder war angebrochen. Wie zum Beweis stieg Karim auf seinen Stuhl und stimmte die Marseillaise an. Die Arbeiter sangen alle mit, eher zum Spaß, das Lied machte einen riesigen, fast schon revolutionären Radau. Unter dem Deckmantel des Patriotismus konnte man auf den Putz hauen und die Manager nerven, die ein wenig abseits saßen. Anthony sang nicht mit. Aus: Wie später ihre Kinder Nicolas Mathieu

Spannend und voll politischer Wucht

Zusammengehalten wird Mathieus Roman von einer Thriller-Handlung, die bis zur letzten Seite spannend bleibt. Drumherum erzählt er von den sozialen Demütigungen, vom Abgehängtsein, vom Traum, es endlich aus dem Kaff raus zu schaffen und davon, wie dieser Traum langsam verblasst. Dabei hat "Wie später ihre Kinder" auch eine ungeheure politische Wucht. Denn schon nach den ersten Seiten wird klar, dass es Leute wie die Protagonisten dieses Romans sind, die sich im Jahr 2018 Warnwesten anlegen und gewalttätig gegen die Regierung protestieren werden. Und der Titel und der letzte Teil lassen befürchten, dass sich diese Spirale auch in der nächsten Generation weiterdrehen wird.

Angaben zum Buch Nicolas Mathieu

Wie später ihre Kinder

Üersetzt aus dem Französischen von Lena Müller, André Hansen

Hanser Literaturverlage

448 Seiten

ISBN : 978-3-446-26412-0

24,00 Euro