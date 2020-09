Nahuel Pérez Biscayat in "Persischstunden" Bildrechte: Alamode Film

Der belgische, junge Jude Gilles (anrührend von Nahuel Pérez Biscayat gespielt) wird in ein KZ verschleppt, wo er behauptet Perser zu sein, um der Ermordung zu entgehen. Der Lagerkommandant Koch (beängstigend in seiner brutalen Bedrohlichkeit und zugleich auch ambivalente Täterfigur mit einigen menschlichen Zügen: Lars Eidinger) möchte nach dem Krieg ein Restaurant ausgerechnet in Teheran eröffnen. Deshalb will er Farsi bei Gilles lernen, der verzweifelt Wörter und schließlich eine ganze Sprache erfindet. Gilles erdachte Sprache bewahrt die Erinnerung an die Ermordeten, jeder Fehler kann seinen Tod bedeuten, jedes vergessene Wort könnte ihn enttarnen.