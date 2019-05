Dass es sich bei der Inszenierung "The Fairy Queen - Ein Sommernachtraum" nicht um eine normale Oper handelt, das fällt ziemlich schnell auf. Eigentlich beginnt alles so, wie man es kennt: Das Orchester spielt sich ein. Höflicher Applaus ertönt. Denn der Dirigent tritt auf. Er begibt sich in den Orchestergraben, hebt die Arme und ... Puppenspieler übernehmen die Bühne!

Alle Sparten greifen ineinander

Buntes Zusammenspiel Bildrechte: Theater Erfurt / Lutz Edelhoff Gekleidet in Schwarz finden sie ihre Figuren in bunten Müllsäcken, die auf der Bühne verteilt liegen. Es sind lebensgroße Skelette. Die Spieler legen sie sich an und erwecken die Handwerker des Sommernachtstraumes zum Leben. Dann erst setzt das Orchester ein. Opernsänger betreten die Bühne, singen und schauspielern. Hinzu kommen Tänzer. Alles scheint miteinander verwoben. Regisseurin Ulrike Quade sagt dazu:



"Ich würde meine Inszenierung als spartenineinandergreifende bezeichnen. Ich habe Schauspiel und Puppenspiel studiert, seit ich Regie führe, arbeite ich auch immer mit Komponisten zusammen, oft auch mit Tänzerinnen und Tänzern. In den vielen Jahren hat sich das so entwickelt, dass alles ineinandergreift."

Traumhafte Bühne: "Wie eine große Halluzination"

Das visuelle, bunte Zusammenspiel soll entstehen, indem die Darsteller etwas tun, was für ihre jeweilige Sparte sehr ungewöhnlich ist: Sei es die Opernsängerin, die sich von den Tänzern führen lässt, als sei sie selbst eine Puppe oder seien es die Puppenspieler, die sich im Operngesang probieren. Das bunte Zusammenspiel findet sich auch im Bühnenbild von wieder, wie Quade erklärt:



"Die ganze Geschichte geht ja vom Palast in den Wald und dann sozusagen ins Unterbewusstsein und dann wieder zurück in den Wald und in den Palast. Wir wolltne, dass sich das Bühnenbild an sich bewegt sowie alle anderen Kunstformen auf der Bühne ja auch in Bewegung sind, so dass wie eine große Halluzination wirkt, wie ein großer Traum, so dass man nicht mehr weiß, was Realität und was Fiktion ist.

Viele Formen der Liebe: Hermia emanzipiert sich

Auch Tänzer und Puppenspieler wirken mit. Bildrechte: Theater Erfurt / Lutz Edelhoff So verwandelt sich die Bühne von der Menschenwelt in den Zauberwald bis hin zur Traumwelt. Die Kostüme sind modern und entsprechen der Botschaft der Inszenierung. Tänzerin Katharina Wilke verkörpert Hermia, die junge Frau, die zwangsverheiratet werden soll, aber mit ihrem Geliebten Lysander flieht. Für Wilke hat ihre Rolle eine sehr aktuelle Bedeutung: "Für mich ist das auch ein sehr zeitgenössisches Thema, wie sich eine Frau, die so unter der Hand steht vom Vater, emanzipiert. Ich finde es schön, dass die Inszenierung die Frauenrolle sehr modern gestaltet, dass es nicht so eine verstaubte Version von vor 500 Jahren ist."

Das Team um Ulrike Quade will im "Sommernachtstraum" nicht mehr die traditionelle Hochzeit feiern, wie Shakespeare und Purcell es vor Augen hatten, sondern vielmehr die Autonomie der Menschen. Im "Sommernachtstraum", dem Garten der Lüste, wie ihn die Regisseurin nennt, zeigen sich stattdessen viele Formen der Liebe und so soll ein Weltbild erschaffen werden, dass an Toleranz und Vielschichtigkeit appelliert.