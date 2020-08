"Beauvoirs Autorität wurde von vielen Feministinnen ins Feld geführt, um ihre Forderungen zu rechtfertigen – ob sie nun damit einverstanden gewesen wäre oder nicht. Simone de Beauvoir wurde zu einer ikonischen Feministin und zu einem postfeministischen Konsumartikel: ein Markenzeichen ihrer selbst, eine in eine Marke verwandelte Person. Doch die Wahrnehmung von Marken ist bekanntermaßen wankelmütig. Während manche Feministinnen ihre scharfsinnige Analyse der Unterdrückung der Frauen zelebrierten, löste insbesondere Beauvoirs Kritik am Liebesideal Wut bei ihren Zeitgenossinnen aus, die sich rächten, indem sie sie herabsetzten und beschimpften."

"In den letzten Jahrzehnten ist eine Vielzahl von Enthüllungen über Beauvoir an die Öffentlichkeit gedrungen, zur Überraschung ihrer Leser, die sie zu kennen meinten. Ironischerweise haben aber auch sie Beauvoir als Denkerin in den Hintergrund gerückt, indem sie die Illusion aufrechterhielten, ihr Liebesleben sei das Interessanteste an ihr gewesen. Dabei war es letztendlich ihre Philosophie, die sie dazu brachte, ihr Leben, so, wie sie es führte, zu leben und immer wieder zu überdenken und neu zu bewerten. In ihren Worten: