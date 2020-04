Sachbuch Stefan Wolle zeigt seinen persönlichen Blick auf Ost-Berlin

Und so teilt die Mauer bis heute die Erinnerungen. In all diesen Jahren ihrer Existenz war das monströse Bauwerk omnipräsent, Westberlin aber zugleich sehr weit entfernt. Um diesen Widerspruch geht es in Stefan Wolles neuem Buch "Ost-Berlin. Biografie einer Hauptstadt". Ost-Berlin war ein Konstrukt des Kalten Kriegs. "Im Grunde eher eine These, als eine Stadt. Und sie hob sich im Hegeleschen Sinn auf, als sie von der Geschichte widerlegt wurde", schreibt Stefan Wolle über die Hauptstadt der DDR, die bis zu seinem 40. Lebensjahr seine Heimatstadt war.