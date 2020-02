Dieser Satz ist für Claudia Bauer ein Leitmotiv. Michael Pempelforth spricht ihn mehrfach in eine Kamera, die ihr Bild auf eine weiße Stoffkugel projiziert, vielleicht zwei Meter im Durchmesser, die über der Bühne hängt. Pempelforths Gesicht kommt uns, dem Publikum, dabei unangenehm nah. Soll es wohl auch: Cowboyhut, Krawatte über Bierbauch, die Anzughose in Springerstiefeln. Ein Charakter, wie er in Charlottesville demonstriert haben könnte. Im August 2017, als ein 20-Jähriger, der zuvor in einer Neonazi-Gruppe marschiert war, mit seinem Dodge in eine Gegendemo fuhr. Es gab eine Tote und mehrere Verletzte. Der Fahrer sei in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, heißt es.

Filterblasen und Irrwege

Andere sind hier nur Mittel zum Zweck. Bildrechte: Schauspiel Leipzig / Foto: Rolf Arnold Die weiße Stoffkugel könnte übrigens auch eine Blase sein, in der sich Boss Tom Finley, der Lokalpolitiker, befindet. Am Anfang sehen wir fünf solcher Blasen über der Bühne schweben. In jeder ein anderer Kopf. Oder es sind fünf Planeten, die in einem Universum kreisen? – Unten dreht sich die Bühne. Kreist um sich selbst. Ohne schönes Bühnenbild, ohne Illusion. Nur ein paar Gartenstühle aus Plastik. Vor den Stühlen Kameras. Alle sitzen einsam herum. Sprechen in die Kamera. Bewegen sich oben in der eigenen Blase. Nur einer ist anders. Sitzt am Klavier mit einer Maske, wie sie Mexikaner zum Tag der Toten tragen. Er spielt "I want to be forever young". Was ziemlich falsch klingt. Ansonsten hört man immer wieder eisigen Wind, in diesem dunklen Raum, der sich dreht, und nichts an Orientierung bietet. Die Menschen treten hier auf und ab. Hinter der Drehbühne öffnet sich der Horizont – aber da sind nur zwei Schminktische zu sehen. Auch hinter den Kulissen also keine Neue Welt, sondern nur eine, die auf die hier vorne vorbereitet. Erst am Ende, als Arbeitslicht Bühne und Zuschauerraum aufhellt, erkennt man den wirklichen Raum. Das Universum ist nur ein riesiges Stück schwarze Misthaufenfolie. Also ziemlich genau das, was die Protagonisten vorher schon ansprechen, aber nicht wahrhaben wollen: ein "Irrgarten voller Kannibalen und Bestien".

Hoffnung auf eine bessere Welt

Es gibt aber auch die schönen Momente. Vor der Drehbühne. Vorne an der Rampe. Da steht die Welt für einen Moment still. Die abgehalfterte Schauspielerin, die Prinzessin Kosmonopolis genannt wird, erfährt dort, dass ihr letzter Film wider Erwarten doch ein Erfolg war. Ein Lichtblick für sie. Im wahrsten Wortsinn. Auch die Jugendliebe von Chance, Heavenly Finley, sonnt sich hier im Licht dieses einzelnen Scheinwerfers vorne rechts an der Rampe. Das berührt sehr. Anita Vulesica und Julia Preuß spielen beide grandios: diese Hoffnung auf eine bessere Welt. Wo "man sein Herz empfinden kann", das man vorher "abgestorben" glaubte. Miteinander, das gibt es in "Süßer Vogel Jugend" höchstens in der Erinnerung. Bildrechte: Schauspiel Leipzig / Foto: Rolf Arnold

Heavenly Finley, die Tochter von Boss Tom, war übrigens immer wieder mit Chance zusammen. Sein Fixstern im hässlichen Universum sozusagen. Einmal hat er sie angesteckt. Mit einer Krankheit, die er sich bei der Arbeit als Gigolo geholt hat. Der Versuch, in der Welt was zu werden, endet also damit, dass die Welt tragischerweise das Zuhause zerstört. Boss Tom Finley, der Vater, will sich an Chance rächen; will ihn kastrieren, wenn er nicht wieder aus St. Cloud verschwindet. Chance hat seine Chance auf Liebe und Glück, auf alles, was lebenswert ist, verspielt. Claudia Bauer zeigt diesen Schluss in geänderter Form. Chance betritt einen Saloon, der als große Fassade auf die Bühne geschoben wird. "Look at me" heißt der Saloon und wird ihn einschließen. Erkenne Dich also selbst. Black. Ende. Für immer?

Theaterarbeit mit großartigem Team