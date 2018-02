Zu Beginn der 60er-Jahre, in der Zeit des Kalten Krieges und der allgemeinen Paranoia, arbeitet die stumme Elisa, zart und anrührend von Sally Hawkins gespielt, in einem geheimen Labor als Putzkraft. In einem Wasserbehälter wird ein merkwürdiges Amphibienwesen für grausame Experimente angeliefert, eine schuppige, schwimmende Gestalt, zu der nur Elisa ein Vertrauen aufbauen kann, das in eine ungewöhnliche Liebesgeschichte mündet.

Die Putzfrau Elisa Esposito entdeckt in einem US-amerikanischen Geheimlabor etwas Unglaubliches Bildrechte: © 2017 Twentieth Century Fox

Regisseur Guillermo del Toro ("Hellboy") erweist sich auch in diesem Film wieder als ein Zauberer, der uns mit Wärme und Eleganz in seine fantastische Welt einlädt. Der spielerisch die Motive verwebt, etwa das Wasser als erotisch fließendes Element, die liebevollen Anleihen bei frühen Fantasy-Klassikern. In diesem wunderschönen Märchen wird überaus originell das alte Motiv der Meerjungfrau umgedreht, hier schwimmt ein männliches Wesen der ersehnten Erlösung entgegen.



Guillermo del Toro und sein Film "Shape of Water" sowie Hauptdarstellerin Sally Hawkins sind in diesem Jahr für die Oscars nominiert.