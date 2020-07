Portanet, als Tochter einer Deutschen und eines Spaniers in Paris aufgewachsen und stimmlich an der dortigen Oper geschult, ist gerade selbst Hauptattraktion eines Narrativs, das sich in etwa so umschreiben ließe: Deutschland sucht den Indie-Superstar. Und fraglos hat Portanet, die den Markt gleich international dreisprachig – auf Deutsch, Englisch und Französisch – anvisiert, das Zeug dazu.

Songs wie "Wanderratte", "Planet Mars" oder "Free Spirit" haben Drive, Melodiewillen, Energie, Tanzbarkeit – mit dem kleinen Unterschied, dass man all das schon in den längst verdämmerten Achtzigern gehört zu haben meint. Was Sofia Portanet komplett anders sieht: "Ich finde nicht, dass meine Musik retro ist, und meine Herangehensweise an die Musik ist auch definitiv keine Hommage an die New Wave oder die NDW-Zeit. Dass da das eine oder andere daran erinnern mag, das mag sein, aber diese Musik dockt definitiv an die heutige Zeit an. Sie ist neu, modern und wurde von dem, was ich kenne, auf diese Art und Weise noch nicht gemacht, und da ist es auch normal, dass Menschen sich erst mal an Älterem orientieren, damit sie es überhaupt einordnen können."