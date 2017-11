In Chemnitz eröffnet am Freitag die Sonderausstellung "Gesten – gestern, heute, übermorgen" im Sächsischen Industriemuseum. Dort wird der Frage nachgegangen, wie die menschliche Gestik und der Gebrauch von Werkzeugen voneinander beeinflusst sind. Dabei steht der Wandel der industriellen Produktion in Vergangenheit und Zukunft im Fokus.

Eine Splitscreen-Präsentation erlaubt es, während der Videobetrachtung die Bildebene zu wechseln und zwischen Gestenaufzeichnung und Gestenanalyse hin- und herzuspringen. Bildrechte: Michael Mayr, Ars Electronica Futurelab

Vergangene, gegenwärtige und zukünftige Beispiele illustrieren, wie Objekte und ihre Nutzung in der Gestik zusammenwirken. Ein Rundgang durch die Kulturgeschichte der Werkzeuge offenbart die große Bedeutung der Hand in ihrer Bedienung. Über eine Splitscreen-Präsentation kann man beispielsweise erfahren, wie sprachwissenschaftliche Gestenforschung arbeitet, indem man während der Videobetrachtung zwischen Gestenaufzeichnung und Gestenanalyse wechselt. Visionär wird es mit Einblicken in die kontaktlose Gestensteuerung unterschiedlichster Anwendungen. So stehen in dieser Ausstellung verlorene und noch nicht etablierte Gesten nebeneinander und bringen Licht in die Kulturgeschichte der Gesten.