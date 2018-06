Eric, gespielt von Rob Bryden, ist Buchhalter in einem Londoner Bankhaus und hat seine besten Jahre bereits hinter sich. Während seine Frau als Lokalpolitikerin Karriere macht, zweifelt er immer mehr am Sinn seines Daseins, bis er von der Männer-Synchronschwimm-Gruppe in dem Bad angeheuert wird, in dem er seine Bahnen zog.