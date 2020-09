Martin Luther lebte dort mehrere Jahre als Mönch, bevor er aufbrach, um die christliche Kirche zu reformieren. Der Papst, in Gestalt von Benedikt XVI., kam 2016 her. Das Augustinerkloster in Erfurt ist heute Kulturdenkmal, Tagungsstätte und Pilgerort. Doch nicht nur christliche Geschichte wird dort überliefert. In der historischen Bibliothek des sogenannten Evangelischen Ministeriums gab es früher auch eine umfangreiche und bedeutende Sammlung jüdischer Handschriften. Wie sie in den Besitz gerieten und was die besonderen Mikrografien darin bedeuten, wird derzeit erforscht.



Am Tag des offenen Denkmals lädt das Augustinerkloster zum Besuch und zahlreichen Angeboten bei freiem Eintritt!

Das Augustinerkloster Erfurt Bildrechte: imago/Westend61