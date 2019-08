Neu im Kino "Und wer nimmt den Hund?" – Glänzend gespielte Trennungs-Komödie

In der Komödie "Und wer nimmt den Hund?" von Rainer Kaufmann spielen Martina Gedeck und Ulrich Tukur ein Ehepaar, das in Scheidung lebt. Dabei glänzen die beiden Schauspieler in ihren Rollen, in denen sie sich unterhaltsame Wortgefechte liefern, wie Kino-Experte Knut Elstermann findet.