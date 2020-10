Film über Teflon-Skandal "Vergiftete Wahrheit": Eindrucksvolles Drama über Umweltverschmutzung

Der Chemiekonzern DuPont pumpte seit Jahren giftige Chemikalien, die bei der Herstellung von Teflon entstehen, im Bundesstaat Virginia in die Luft und ins Wasser. 1997 filmt ein Bauer den Vorgang und deckte damit auf, warum Tiere und Menschen in der Gegend krank wurden. Todd Haynes erzählt in "Vergiftete Wahrheit" vom langwierigen Kampf eines Anwalts gegen den Konzern.