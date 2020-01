"Vom Gießen des Zitronenbaums" - Kritik zum Film von Elia Suleiman

Filmszene aus "Vom Gießen des Zitronenbaums" - Elia Suleimans staunendes Gesicht ist so ausdrucksvoll wie das der großen Komiker Buster Keaton oder Jacques Tati Bildrechte: Neue Visionen Filmverleih

Mit ihm reisen wir durch die Welt und sehen sie mit seinen genau beobachtenden Augen, verwundert über den Zustand der westlichen Zivilisation, die ihm nicht weniger befremdlich erscheint als daheim: überall Kontrollen, Misstrauen, Überwachung. Mit seinem typischen, surrealen Humor findet Suleiman viel starke, aber auch einige recht vordergründige Bilder wie die Mütter in New York, die mit Babys und Maschinengewehren einkaufen gehen.



Elia Suleiman sagt in dem melancholisch-komischen Film nur einen einzigen Satz, doch sein staunendes Gesicht ist so ausdrucksvoll wie das der großen Komiker Buster Keaton oder Jacques Tati. Es spricht Bände über eine Welt, die gründlich aus den Fugen geraten ist.