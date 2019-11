Es sollten ein paar schöne Tage für eine noch frische Liebe werden. Paul (Ronald Zehrfeld) lädt Astrid (Christiane Paul) in ein teures Hotel in Budapest ein, doch ausgerechnet dort trifft sie ihre Jugendliebe Julius (Sebastian Hülk) wieder, dem sie damals aus der DDR nicht in den Westen folgte. Die Begegnung der beiden verdirbt nicht nur die Reise, sondern wirft all die damals nicht beantworteten Fragen neu auf. Sie löst eine tiefe Verunsicherung aus, ein Nachdenken über die wichtigen Entscheidungen, das weit über das Leben in der DDR hinausgeht und jeden Zuschauer berührt.