Die Kinder in diesem Film haben genug vom Wanderzirkus in ihren bunt gemischten Familien. Sie bezeichnen sich selbst als "Schildkröten", wenn sie am Wochenende mit großen Rucksäcken zu ihren geschiedenen Vätern oder Müttern ziehen. In einer witzigen Eingangsmontage werden uns die vertrackten Beziehungen in so einer typischen Patchworkfamilie erklärt, viele Kinder von verschiedenen Vätern, Scheidungen und neue Konstellationen führen zu einem unübersehbaren organisatorischen, aber eben auch emotionalen Chaos.