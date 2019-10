Historienfilm "Zwingli - Der Reformator" - Der Martin Luther aus der Schweiz

Hauptinhalt

Der Historienfilm von Stefan Haupt führt an die Wirkungsstätte Zwinglis, in das Zürich des frühen 16. Jahrhunderts. Zwingli, der in der Schweiz eine ähnliche Bedeutung hat wie Martin Luther in Deutschland, spricht die Sprache des Volkes und übersetzt die Bibel. Lange stand Zwingli unter dem Schutz der Stadt Zürich, doch die Kirchenfürsten bekämpften ihn und seine Lehre bis aufs Blut. Das klassische Biopic ist historisch genau und lebt vor allem vom eindringlichen Spiel von Max Simonischek, sagt unser Kritiker.