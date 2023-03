Das Buch in einem Satz: Meisterliche Gartenkunst trifft auf eine meisterliche Gartenbuchautorin.

Darum geht's: Es ist ein kostbares Gut, so ein Garten. Das wird nicht erst in Zeiten einer Pandemie gewiss. Gerade im Stillstand mit Kontaktsperren wird der Garten, ganz gleich in welcher Form, zum Paradies.

Die Journalistin Christa Hasselhorst kennt sich im Paradieshaften bestens aus, gehört sie doch in den engen Kreis meiner Lieblingsautorinnen. Egal, was Hasselhorst schreibt: Das Lesen wird zum Vergnügen, weil hier jemand mit Wissen berichtet und genau hinschaut. Das Buch "Zwischen Schlosspark und Küchengarten | Das Paradies ist überall" ist dann auch ein hinreißend schöner Ausflug in fremde Gärten.

Allen 16 Beispielen gemein ist, dass es sich um Parkanlagen und Gärten von historischen Persönlichkeiten oder Stars der jüngeren Gartenszene handelt. Namen wie Churchill, Dior, Liebemann, Fürst Pückler finden sich ebenso wie junge Schrebergärtner oder eine charmante Pflanzensammlerin. Letztlich sind die Geschichten Porträts über die Anwesen und die gärtnernden Besitzer.