Was ist eigentlich Wildobst? Im streng botanischen Sinne gelten als Wildobst nur die Arten, die noch nicht züchterisch bearbeitet wurden. Die also nur wild in der Natur vorkommen. Von allen hier vorgestellten Arten - und vielen anderen - gibt es jedoch auch Zuchtvarianten. So werden mitunter Säure oder Bitterstoffe aus den Früchten herausgezüchtet oder die Wuchsform ist kleiner, wodurch die Gehölze dann leichter in die Gärten passen.



Im allgemeinen Sprachgebrauch ist der Begriff Wildobst jedoch weit schwammiger und bezieht sich eher auf in Gärten seltener vorkommende fruchttragende Gehölze.