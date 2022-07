Hühner lieben es in der Erde zu kratzen und zu wühlen. Sie vertilgen Larven, Engerlinge und Schnecken – also alles, was man nicht gern im Garten haben möchte. Da sie im Winter in die Hochbeete durften, ist auch der Erdflohbefall an Rucola und Kohlgewächsen geringer als in den letzten Jahren.