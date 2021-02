Blasenfüße knabbern die Pflanzen an und saugen dann den Pflanzensaft aus. Das schwächt die Pflanze.

Thripse sind lichtscheue, kleine Fluginsekten, die sich tagsüber vor allem auf der Blattunterseite aufhalten. Sie sind länglich, schwarz und haben oft Flügel. Weil sie kleine Blasen bzw. Saugnäpfe an den Füßen haben, werden sie auch Blasenfüße genannt. Ihre Larven sind hellgrün bis transparent.

So sehen Fransenflügler unter dem Mikroskop aus. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Eher noch als die winzigen Tierchen fallen ihre Ausscheidungen auf; an der Blattunterseite sind dann kleine, schwarze Flecken zu entdecken. Außerdem hinterlässt die schwarze Fliege, ähnlich wie die Spinnmilbe , glänzende Stellen an den Blättern. Befallene Blätter verblassen erst, welken dann und fallen schließlich ab.

... das Wetter schwül ist. Im Winter machen sie es sich in Ritzen, auf Pflanzenresten oder im und am Boden gemütlich. In warmen Räumen fühlen sie sich das ganze Jahr über geborgen.