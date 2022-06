Der Boden ist so trocken, dass kaum ein Spaten in die Erde geht. Wie sollen da die Pflanzen überleben? Doch tatsächlich gibt es Blumen, die an diese Bedingungen angepasst sind. Sie wollen es sogar so trocken. Wer an dürre Sträucher denkt, täuscht sich: Es gibt farbenfrohe Stauden, die ganz ohne Pflege und Wasser auskommen.