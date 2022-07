"Nabucco" bei den Domstufenfestspielen Erfurt Opernsängerin Valerïa Mudra: "Die perfekte Rolle für meine Stimme und mich"

Die Stufen des Erfurter Doms werden in diesem Jahr Schauplatz für Verdis große Festspiel-Sommeroper "Nabucco". In der Rolle der Fenena singt die Ukrainerin Valerïa Mudra, die bis vor Kurzem noch als Geflüchtete in einer Turnhalle in Thüringen untergebracht war. Mit MDR KLASSIK hat sie über ihre Flucht aus ihrer Heimat und ihr Ankommen an der Oper Erfurt gesprochen.