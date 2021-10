Bildrechte: MDR KLASSIK/ Florian Zinner

Also hat er schon als Teenager zum Taktstock gegriffen und es einfach ausprobiert. Zum Beispiel beim JugendProjektOrchester, das er in seiner Heimat Bremen leitet und aufgebaut hat. Neugierde und Begabung, das sind die Voraussetzungen für ein Dirigierstudium in Weimar – ein Premiumplatz in der Dirigenten- und Dirigentinnenschmiede. Die Anfälligkeit der Kulturbranche in einer Pandemiesituation sind aber Sorgen, die Christian Schubert erstmal beiseite legt. Jetzt gilt es vor allem, seine Sache im Studium gut zu machen. Wenn alles klappt, landet er danach an der Oper – dafür brennt Christian am meisten.