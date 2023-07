Musikalisch und darstellerisch stets überzeugend wirkten der Sächsische Staatsopernchor sowie der Kinderchor der Semperoper in dieser Neuproduktion mit, die vor allem wegen der russische Schwermut in Erinnerung bleiben wird. Dass sie akustisch so gelang, dürfte sicherlich auch am abstrakten Bühnenbild von Mathias Fischer-Dieskau gelegen haben, der metallisch aussehende Wände in Kreisform rotieren ließ, was einen (seelischen) Irrgarten zu assoziieren vermochte, dem obendrein eindrucksvolle Licht- und Schattenwirkungen entlockt wurden. Die Kostüme entwarf Judith Adam, bis auf Lisa und Gräfin allerdings in uniformierter Tristesse.