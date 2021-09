In der kleinen Werkstatt von Vater Bernd und Sohn Michael Dölling in Wernitzgrün im Vogtland entstehen Geigenbögen. Dafür verwendet Michael Dölling ein ganz besonderes Holz, Fernambuk: "Es ist ein Hartholz, und es ist Blattbaum. Für den Bogenbau hat sich es eigentlich durchgesetzt durch die klanglichen Eigenschaften, die es besitzt, durch sein spezifisches Gewicht um die 60 Gramm. Es hält die Spannung, wenn man dem Ast die Biegung gibt. (...) Und es gibt bis heute keine Alternative."

Fernambuk zählt als Nationalbaum in Brasilien. Durch viele Brandrodungen ist er inzwischen bedroht. Seit mehr als 15 Jahren befindet sich das Holz auf der sogenannten CITES-Liste – es darf nicht mehr ausgeführt werden. Geigenbögen aus Fernambukholz baut man aber seit etwa 250 Jahren.

Auch die Gitarrenbauer Frank und Marcus Dietrich verwenden Tropenhölzer. In ihrer Werkstatt in Erlbach verarbeiten sie Palisander. Dies sei ein sehr dichtes und relativ hartes Holz, das man bei Spitzeninstrumenten vor allem für die Zargen brauche.

An den Tropenholz geht kein Weg vorbei.

Kahlschlag und Raubbau in ökologisch sensiblen Tropenwäldern illegale Geschäfte sind hier an der Tagesordnung. Auch Veit Schindler weiß das, Geschäftsführer bei Oscar Adler, Gebrüder Mönnich und Co, ein Betrieb, der Holzblasinstrumente herstellt: "Es gibt unglaublich viele Anbieter weltweit, und da muss man immer sehr genau aufpassen, dass diese Quellen seriös sind."