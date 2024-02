"Meine Damen und Damen!" So männermissachtend wird das Publikum zur Premiere begrüßt. Dabei ist der Urheber ein Mann, noch dazu ein alter, ein weißer: Eduard Künneke. Von dem kennt man vor allem den "Vetter aus Dingsda", allenfalls noch "Glückliche Reise" oder "Lady Hamilton". Aber "Der Tenor der Herzogin"?

Künneke hat jede Menge in diesem Genre komponiert, zudem einige Opern und reichlich Filmmusik. "Der Tenor der Herzogin" hingegen ist nahezu vergessen. Umso mehr ist die Courage der Chemnitzer Oper zu würdigen, das Stück mit einer Neuinszenierung aus der Versenkung zu hieven.

Aber kann damit eine Renaissance eingeleitet werden? Man kann zumindest skeptisch sein. Schließlich geht es in dieser Operette um einen Opernsänger, einen Tenor, der sich um ein Engagement am Hoftheater bewirbt. Er ist verheiratet, hat ein Kind, soll das aber möglichst verleugnen, da die über alles entscheidende Herzogin als überaus sittenstreng und prüde gilt. Als lediger Sänger könnte er über bessere Chancen verfügen.

Ein solcher Inhalt wäre für heutige Bühnen zu platt. Also wurde das Ganze überhöht und völlig auf den Kopf gestellt. Der Tenor selbst sowie das gesamte Bühnenpersonal ist sogar in einen solchen Kopf gestellt worden, denn vor dem Publikum öffnet sich ein gewaltiger Rachenraum, nach der Pause sogar mit ausgefallenen Zähnen. Die ganze Operette ist kräftig überzogen und auf eine ganz andere Ebene geholt: Da ist von Männchen die Rede, von Tenörchen, die Herzogin hält sich einen Impresario als Hofhund, im Original der Theaterintendant, der mit hängender Zunge heftig hechelt und ein entlarvendes Abbild peinlichster Fernsehshow-Bunnys gibt.

Bildrechte: Nasser Hashemi

Die reale Welt ist hier ins Gegenteil verkehrt: Frauen haben die Macht, treten keusch in himmelblauen bodenlangen Glockenkleidern auf, die Männer meist bein- und schulterfrei, mit kürzeren Kleidchen in fleischfarbenem Rosa, und werden von Frauen an Leinen geführt. Bei Männlein und Weiblein sind die unteren Enden mit aufgerollten Wülsten versehen, ohne freilich sofort direkte Assoziationen zu wecken.