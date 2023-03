Rezension Der Sänger als Regisseur: Rolando Villazón inszeniert Bellinis "La sonnambula"

Italienische Oper mit großen Gefühlen und überwältigender Musikalität an der Semperoper Dresden

Am einstigen Morettischen Opernhaus in Dresden gab es vor fast 170 Jahren die Deutsche Erstaufführung von Vincenzo Bellinis zweiaktiger Oper "La sonnambula“. Das Werk ist seit 130 Jahren auf keiner Dresdner Opernbühne mehr zu erleben gewesen, obwohl es von einer großartigen Musikalität geprägt ist. Weil die Freunde der italienischen Oper in aller Welt vor allem ihre Favoriten von Verdi, Puccini und Rossini bevorzugen und von Bellini allenfalls noch die "Norma" kennen? Oder weil die "Schlafwandlerin" trotz ihres weltweiten Siegeszugs von eher krudem Inhalt geprägt ist, der heute kaum noch funktioniert?