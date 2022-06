Festival für mittelalterliche Musik Jubeln auf mittelalterliche Weise – Das Festival montalbâne startet

Es ist singulär in Deutschland: Das Festival für mittelalterliche Musik montalbâne. Hier hört man kein schräges Tröten und Pfeifen wie auf sogenannten Mittelaltermärkten, sondern authentische Werke, die zwischen 900 und 1450 entstanden sind. Dreh- und Angelpunkt ist die "kleine Schwester des Naumburger Doms", die Stadtkirche St. Marien in Freyburg an der Unstrut. Und das Publikum, das sich Lieblinge auf die Bühne wählen durfte.