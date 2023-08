Sie vertieft sich in die Geschichte des Klavierbaus, studiert originale Instrumente in verschiedenen Museen, nimmt sie buchstäblich unter der Lupe, pendelt zwischen Werkstatt und Originalinstrumenten hin und her. Sie will verstehen, begreifen und vor allem selbst bauen. Ihr Wissen vervollständigt sie mit einem Fernstudium zur Diplom-Restauratorin für Musikinstrumente.