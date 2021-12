25. Magdeburger Telemann-Festtage Facettenreiche Klangfarben des "großen Malers" Telemann

Für die Veranstalter und Gäste des Festivals war es dramatisch als im März 2020 das Magdeburger Festival nur einen Tag vor Beginn abgesagt werden musste. Daran erinnert sich Carsten Lange vom Telemann-Zentrum noch gut. Doch nun empfindet er es als Glück, dass das Musikfest zwei Jahre später in ähnlicher Gestalt wiederaufgenommen werden wird - und das sogar als Doppeljubiläum. So werden im kommenden März - das hoffen alle - nicht nur die 25. Telemann Festtage gefeiert, sondern auch 60 Jahre Gründung der Festtage gefeiert:

Ob sich das zu Pandemiezeiten weiter fortführen lässt, steht in den Sternen, doch das kommende Programm will es gerne beweisen: Immerhin sollen 300 Künstler und Künstlerinnen aus 25 Länder musizieren – alles unter dem Motto "Klangfarben".

Mit den Klangfarben wollen wir einerseits der Vielfalt des Instrumentariums in Telemanns Werken nachgehen und auch dem Facettenreichtum, den die Musik besitzt. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch die Tonmalereien in Telemanns Werk darstellen.

Carl Philipp Emanuel Bach war Telemanns Patensohn. Bildrechte: IMAGO

Carl Philipp Emanuel Bach beschrieb den Komponisten sogar als einen "großen Maler", erzählt Lange. Man erkenne das besonders in den Bühnenwerken, aber auch in den "Solissimo-Konzerten", die mit unterschiedlichen Instrumenten gestaltet werden: "Einmal mit Blockflöte, das wird Dorothee Oberlinger machen oder mit der Viola da Gamba. Dafür haben wir Hille Perl in Magdeburg oder auf der Traversflöte, das Konzert wird Barthold Kuijken gestalten. Und die großen Klangfarben, die musikalischen Malereien, die sind nachzuerleben in Telemanns "Tod Jesu" oder auch in der "Donner-Ode" dieses unwahrscheinlich plastische späte Werk aus Telemanns Feder, was wirklich herzergreifend ist."