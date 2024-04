Bildrechte: IMAGO/IPON

"Feindbildstudie" Zunehmende Medienfeindlichkeit: Zahl der Angriffe auf Journalisten erneut gestiegen

Hauptinhalt

16. April 2024, 12:28 Uhr

Die Zahl der Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Das ist das Fazit der neuen "Feindbildstudie" des European Centre for Press and Media Freedom, das seit 2015 die Gewalt gegen Medienschaffende analysiert. Die meisten Übergriffe gab es seither in Sachsen. Co-Autor Patrick Peltz spricht von einer zunehmenden Medienfeindlichkeit.