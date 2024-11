ARD Jugendmedientag 2024 Schulklassen blicken hinter die Kulissen des MDR

In Leipzig drehte sich einer der dort angebotenen Workshops um Thema: Nachrichten in Social-Media-Zeiten. Nach einem Besuch des Studios, in dem kurz darauf das ARD-Mittagsmagazin aufgezeichnet wurde, und einem Blick in den Newsroom von MDR Aktuell, lernten die Schülerinnen und Schüler, was alles zu einer seriösen Nachricht gehört und produzierten selbst Nachrichtenclips für Social Media. Für die Schülerin Mattilda war es besonders interessant, sich damit zu beschäftigen wie man im Internet sichere Informationen findet und Fake News aus dem Weg geht.