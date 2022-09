Auf dieser Seite:

Der Jordanier Mohammed K. ist am Mittwoch aus der Abschiebehaft in Dresden entlassen worden. Das hat der Sächsische Flüchtlingsrat MDR SACHSEN bestätigt. Demnach soll die Härtefallkommission im Sächsischen Landtag den Fall überprüfen. Solange noch keine Entscheidung gefallen sei, könne Mohammad K. nicht abgeschoben werden, sagte Paula Moser vom Sächsischen Flüchtlingsrat. Wann eine Entscheidung fällt ist noch nicht klar.



Mohammeds Unterstützer hoffen, dass das Arbeitsverbot gegen ihn aufgehoben wird und er eine Ausbildung bei seinem früheren Arbeitgeber in Leipzig beginnen kann. Der Fall des 26-Jährigen hatte in Leipzig und darüber hinaus für große Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt ist die Härtefallkommission am Zug und muss in den kommenden Wochen entscheiden, ob Mohammad K. in Deutschland bleiben darf. Bildrechte: imago/Christian Ohde

Jordanier meldet sich bei Instagram zu Wort

Der von Ausweisung bedrohte junge Mann aus Jordanien war am Montag von Leipzig in Abschiebehaft nach Dresden gebracht worden. Zuvor wurde er mehrere Tage in der Leipziger Uniklinik behandelt, nachdem er sich selbst schwer verletzt hatte, um seiner drohenden Abschiebung zu entgehen. Seitdem kämpfen Freunde, Familie und der Sächsische Flüchtlingsrat um ein Bleiberecht für Mohammad K. Am Montag hatte er sich via Instagram aus der Klinik gemeldet. In dem Post berichtet er über seinen Werdegang in Deutschland und erklärt, er hoffe in Deutschland bleiben zu dürfen. Seinen Freunden und Unterstützern dankte er für die Hilfe und Anteilnahme. An mehreren Tagen demonstrierten Menschen vor der Uniklinik Leipzig für ein Bleiberecht für Mohammad K.. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Anwalt kritisiert Verhalten der Polizei

Der Anwalt von Mohammad K., Robin Michalke, kritisierte die Behandlung seines Mandanten in der Klinik durch die Polizei. "Vier Beamtinnen und Beamte stehen vor seiner Tür, die 24 Stunden komplett aufsteht", sagte Michalke. "Eine Privatsphäre hat mein Mandant nur, wenn ich da bin. Dann wird die Tür geschlossen." Auch Gespräche mit Familie oder Freunden könne Mohammad K. nicht ohne Beisein von Beamten führen.

Mohammad K.s Anwalt setzt auf das "Chancen-Aufenthaltsrecht". Sein Mandant sei dafür ein Paradebeispiel, sagte Michalke. Er sei weder straffällig geworden noch habe er seine Identität verschwiegen oder darüber falsche Angaben gemacht. Und auch ohne dieses Gesetz, hätte sein Mandant Chancen, sagt Michalke. Dazu müssten die Behörden nur etwas progressiver vorgehen und als allererstes die Abschiebung beenden. Dann könne er unter anderem auch eine Ausbildungsduldung für Mohammad K. beantragen.

Chancen-Aufenthaltsrecht Langjährig Geduldete erhalten durch eine einjährige Aufenthaltserlaubnis die Möglichkeit, die notwendigen Voraussetzungen für ein Bleiberecht zu erfüllen. Dazu gehört die Sicherung des Lebensunterhalts und die Klärung der Identität. Menschen, die sich zum Stichtag 1. Januar 2022 fünf Jahre lang in Deutschland aufgehalten haben, nicht straffällig geworden sind und sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen, profitieren davon. Mit dem Chancen-Aufenthaltsrecht sollen Kettenduldungen verhindert und die Zahl der Langzeitgeduldeten reduziert werden. Quelle: Bundesinnenministerium

Ausbildungsvertrag bei einer Bäckerei möglich