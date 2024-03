Ausschlaggebender als die Religion sei jedoch die Herkunftsregion, sagt Antisemitismusforscherin Arnold. "Es gibt unterschiedliche Einflussfaktoren für diese erhöhten Zustimmungswerte zum israelbezogenen Antisemitismus. Das eine sind sicherlich Narrative aus Herkunftsregionen." Dabei gehe es um Menschen, die aus Ländern ausgewandert sind, in denen Anti-Zionismus zum Staatsprogramm gehöre.

NS-Ideologie in muslimischer Welt verbreitet

Abdullah Qabbani wohnt mit seiner Frau in einer Plattenbausiedlung. Schon als Kind würde man in seiner Heimat Syrien lernen, gegen Israel zu sein. "In der Grundschule haben wir gelernt, dass Israel ein Feindstaat ist und wir stark sein müssen, um diesem Staat entgegenzutreten, weil sie unser Land besetzen wollen." Diese Perspektive auf Israel habe sich auch in den vergangenen sieben Jahren in Deutschland nicht geändert.

Bildrechte: MDR exakt Bei den Recherchen ist MDR Investigativ auf ein drei Jahre altes Video gestoßen: In Reih und Glied stehen Kinder in blauen Uniformen auf einem Schulhof. Es soll einen Appell in Syrien zeigen, bei dem die Schüler einen Eid auf ihr Land schwören. Am Ende strecken alle den rechten Arm mit ausgestreckter Hand nach oben – eine Geste, die an den Hitlergruß erinnert. Qabbani sagt, dass er das genauso aus seiner Schulzeit kenne: "Kinder lernen das." Ob die Geste wirklich den Hitlergruß meint, können wir nicht final klären.

Dass die NS-Ideologie in der muslimischen Welt weit verbreitet ist, bestätigt Extremismus-Experte Mansour. "Wenn sie nach Jordanien gehen und sagen, sie sind Deutscher, dann werden sie wahrscheinlich angesprochen auf Hitler und wie toll der Mann war." Hitlers "Mein Kampf” sei eine Art Bestseller in der muslimischen Welt. "Das ist ein ganz anderer Zugang aufgrund dieses Hasses auf Juden natürlich. Das heißt, diese Reflexion, die die Deutschen mitgemacht haben und auch die Distanzierung von dieser Nazi-Ideologie, das ist in der arabischen Welt kaum vorhanden."

Antisemitismus nicht nur ein muslimisches Problem

Igor Matviyets ist Jude. Er arbeitet für das "Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt" und ist in der SPD aktiv. Seit dem 7. Oktober und den darauffolgenden Ausschreitungen und Parolen gegen Israel und Juden sei er bereits mehrfach gefragt worden, ob jüdisches Leben in Deutschland sicher sei.

Bildrechte: MDR exakt "Also, ich habe eher den Eindruck, dass die Leute sehr schnell vergessen, dass die Bedrohung des jüdischen Lebens eigentlich eine Konstante in der deutschen Geschichte ist", sagt Matviyets. "Und sobald dann halt etwas so Tragisches, so Schlimmes, ja so Großes wie am 7. Oktober passiert, schauen wieder alle hin."

Nun allein auf den Antisemitismus unter Muslimen zu schauen, sei der falsche Ansatz, so Matviyets. "Es wird suggeriert, das ist nicht ein deutsches Problem. Und damit macht man sich das in meinen Augen zu einfach. Also ich lebe in Halle. Unsere Gemeinde wurde Ziel eines Deutschen, der vom Antisemitismus angetrieben wurde."

Im Oktober 2019 versuchte der Attentäter an Jom Kippur mit Waffengewalt in die Synagoge einzudringen, um die dort versammelten Menschen zu töten. Er ermordete zwei Menschen. Matviyets arbeitet heute selbst mit vielen Muslimen zusammen. Er sagt: Um verfestigte antisemitische Denkmuster zu durchbrechen, brauche es vor allem mehr Bildungsangebote.

Eine Lösung: Integration richtig angehen

Omar konnte sich mit Hilfe eines Gewaltpräventionsprogramms vom Islamismus lösen. Heute arbeitet er selbst als Sozialarbeiter mit Straftätern. Er versucht die Hilfe, die er einmal selbst bekommen hat, weiterzugeben. Das Nachdenken über seine eigenen Einstellungen und die Hilfe, die er bekommen hat, haben es ihm ermöglicht, seine erlernten Vorurteile abzulegen. "Ich habe wirklich 20 Jahre gedacht, dass der Jude mein größter Feind ist, ohne zu wissen, warum. Weil mir das als Kind so in der Sprache mitgegeben worden ist."