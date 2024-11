Was bedeutet das für die Schutzeinrichtungen, wenn der Haushalt noch nicht beschlossen wurde? Die Frauenhaus-Mitarbeiterin erzählt MDR AKTUELL, vieles sei jetzt noch in der Schwebe. Aber für die Frauenhäuser gebe es für den Zeitraum Januar bis April 2025 eine Abschlagszahlung in Höhe von 80 Prozent der Kosten, die für die Einrichtung im Jahr 2024 angefallen sind. Das betreffe zwar nur die unbedingt nötigen Posten wie zum Beispiel Personal, Miete, Versicherung und Energie. Es sei aber ein Novum, bisher habe es im Januar noch nie Geld gegeben.

Mit dem Aufstocken des Personals müsse man zwar noch warten, bis der Haushalt beschlossen sei. Trotzdem berichtet die Mitarbeiterin freudig, dass sie in ihrem Haus bereits eine weitere Kollegin ab dem 1. Januar 2025 einstellen konnte.

Rechtliche Grundlagen fehlen teilweise noch

Neben dem Geld sind auch noch einige rechtliche Hürden zu nehmen. So gibt es in einigen Landkreisen in Thüringen derzeit keine Schutzeinrichtung. Dafür müssen Träger gefunden werden. Aber dafür fehlt der Mitarbeiterin zufolge noch ein "sicherer Rahmen für die Trägeranerkennung". Weiterhin brauche es auch für die Absicherung der 24/7-Rufbereitschaft eine sogenannte Rechtsverordnung, also eine verbindliche Vorschrift zur Durchführung.

Papier ist manchmal geduldig. Frauenhaus-Mitarbeiterin in Thüringen

Das könne alles aber insgesamt noch dauern, meint die Mitarbeiterin. Sie rechne mit den ersten Trägeranerkennungsverordnungen erst im Mai oder Juni 2025. "Papier ist manchmal geduldig, ähnlich wie bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention", erklärt sie. Trotzdem findet sie: Dass das Land Thüringen nun die Frauenhäuser finanziert, sei eine wirklich gute Nachricht. Es sei schön, dass man bei dem Thema auch mal etwas Positives berichten könne.