08:19 Uhr | Windehausen: Krisenstab berät über Rückkehr

Im überfluteten Windehausen in Nordthüringen soll am Mittwochmorgen ein Krisenstab beraten, wie es in dem Ort weitergeht. Vor allem gehe es um die Frage, ob und wann die Menschen wieder in ihre Häuser können, sagte ein Sprecher.

Windehausen im Landkreis Nordhausen war am ersten Weihnachtsfeiertag weitgehend geräumt worden, die Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Nach Angaben des Sprechers gab es im Ort auch am Mittwochmorgen weiterhin keinen Strom.

In Thüringen gilt nur noch an der Werra bei Gerstungen die zweithöchste Meldestufe. Im Süden an der Nahe bei Hinternah und die Schleuse bei Rappelsdorf sinken die Pegelstände wieder. Der Fluss Schleuse habe ich wieder in sein Bett zurückgezogen, sagte Rappelsdorfer Bürgermeister Marko Frühauf MDR THÜRINGEN. Die Feuerwehr blicke aber mit Sorge auf das Wochenende. Dann ist neuer Dauerregen vorhergesagt.

07:40 Uhr | Heringen: Spendenkasse für Hochwasseropfer

Die Stadt Heringen hat bei der Kreissparkasse Nordhausen ein Spendenkonto eingerichtet. Dort kann für die Flutopfer im Ortsteil Windehausen gespendet werden. Private Initiatoren hatten bereits am ersten Weihnachtsfeiertag über Facebook eine Spendenplattform eröffnet. Dort sind bislang rund 20.000 Euro eingegangen. Bürgermeister Matthias Marquardt will am Vormittag entscheiden, wann die Windehäuser wieder in ihre Häuser zurückkehren können. Stand Mittwochmorgen geht der Wasserstand deutlich zurück.